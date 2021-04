Willi Herren (45) fügt seiner Vita eine weitere coole Beschäftigung hinzu! Woran sich so manch einer vielleicht gar nicht mehr erinnert: Bekannt wurde der deutsche Entertainer ursprünglich als Schauspieler: Er hat von 1992 bis 2007 in der ARD-Kultserie Lindenstraße mitgespielt. Heute kennen viele Fans den gebürtigen Kölner eher als Schlagersänger – und aus dem Reality-TV. Doch nach dem Sommerhaus, Kampf der Realitystars und Co. versucht Willi sich jetzt an etwas ganz Neuem: Er will seine eigenen Kartoffelpuffer verkaufen!

Mit Promiflash sprach der 45-Jährige, der aktuell bei Promis unter Palmen zu sehen ist, offen über seine Zukunftspläne – auch in Bezug auf die anhaltende Gesundheitskrise: "Ich bin ja Partyschlagersänger und hoffe, dass ich bald wieder auf die Bühne kann. Und ich habe jetzt auch einen Reibekuchen-Truck, in dem ich bald mit meinem Sohn Stefano stehe und Reibekuchen verkaufe." Bis dahin dauert es auch gar nicht mehr lange! "Ab dem 16. April soll es losgehen", verriet Willi.

Vom Schlagersänger zum Reibekuchen-Verkäufer – wie kam es dazu? "Das ist ein Kindheitstraum von mir gewesen", erzählte der Musiker Promiflash. "Ich bin so ein altes Gastro-Kind und kenne verschiedene Reibekuchenrezepte. Damit habe ich mich viel befasst in letzter Zeit und mit Kollegen wie Frank Rosin und Steffen Henssler gesprochen, und dann habe ich das umgesetzt." Schmecken seine Reibekuchen denn auch? "Die Zutaten sind alle frisch, wir haben alles vom Biobauern, frischen Teig, meine Reibekuchen sind die besten ever", schwärmte Willi abschließend.

SAT.1 Willi Herren, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

RTL2 Willi Herren, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

ActionPress Willi Herren, Reality-TV-Star

