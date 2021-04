Er hatte diesen Tag akribisch vorbereitet: Prinz Philip (✝99) hatte viele Details seiner Trauerfeier bereits zu Lebzeiten geplant. So legte er beispielsweise fest, welche Musik gespielt werden soll. Auch habe er sich stets eine dezente Zeremonie ohne übermäßigen Pomp gewünscht. Heute werden seine Familie und das ganze Vereinigte Königreich vom Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) Abschied nehmen. Hier sind die wichtigsten Eckpunkte des Gottesdienstes in der St. George's Chapel.

Um 14:40 Uhr Ortszeit (15:40 Uhr deutsche Zeit) wird der Sarg des Prinzgemahls am Haupteingang von Windsor Castle zum ersten Mal für die Öffentlichkeit erscheinen, heißt es auf der offiziellen Website des britischen Königshauses. Von Familienmitgliedern und der königlichen Garde geleitet wird die Prozession sich dann zur Kirche aufmachen. Dort beginnt der Gottesdienst um 15:00 Uhr Ortszeit – also 16:00 Uhr deutscher Zeit – mit einer Schweigeminute, die zudem in ganz England und Schottland parallel stattfinden soll. Während die Tore geschlossen werden, wird die Royal Navy Piping Party das Lied "Carry On" anstimmen, um den ehemaligen Marinesoldaten Philip zu ehren.

Im Gottesdienst wird es keine Predigt geben. Ein kleiner Chor, der lediglich aus drei Sängern und einer Sopranistin bestehen wird, singt das von Philip eigenhändig ausgewählte Stück "Eternal Father". Das Lied wurde bereits 1979 bei der Beerdigung seines geliebten Onkels Earl Mountbatten of Burma gespielt.

Getty Images Die St. George's Chapel in London

United Archives GmbH/ Action Press Prinz Philip als Marshall der Royal Air Force 1953

MEGA Proben für Prinz Philips Beisetzung in Windsor

