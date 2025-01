Unerwartet: Dieser Royal ist reicher als König Charles III.

Mit einem geschätzten Privatvermögen von rund 1,25 Milliarden Euro überflügelt der älteste Sohn von König Charles III. (76) alle anderen Royals in Großbritannien: Prinz William (42) führt die Liste der wohlhabendsten Mitglieder der britischen Königsfamilie an, wie die Daily Mail berichtet. Sein immenses Vermögen ist vor allem dem Herzogtum Cornwall zu verdanken, das William seit dem Jahr 2022 verwaltet. Das jährliche Einkommen aus den zahlreichen Ländereien und Immobilien des Herzogtums soll etwa 28,5 Millionen Euro betragen.

Hinter William folgt Charles, dessen Kapital auf etwa 1,07 Milliarden Euro geschätzt wird. Der Monarch erbt Einkünfte aus dem Herzogtum Lancaster, darunter das berühmte Savoy Hotel in London, und soll zudem den Großteil des persönlichen Vermögens von Königin Elizabeth II. (✝96) übernommen haben. Die anderen Mitglieder der königlichen Familie müssen sich mit deutlich geringeren Beträgen begnügen. So wird das Vermögen von Prinzessin Anne (74) auf 59,3 Millionen Euro veranschlagt, während Prinz Edward (60) und seine Frau Sophie (60) gemeinsam rund 11,8 Millionen Euro besitzen sollen. Bemerkenswert ist zudem, dass Kates (43) Etat mit bis zu 9,6 Millionen Euro vergleichsweise bescheiden ausfällt – obwohl ihr einige wertvolle Schmuckstücke gehören, etwa der Verlobungsring, den William einst von Prinzessin Diana erbte.

Das Vermögen der britischen Königsfamilie ist teils schwer zu beziffern, da viele Wertgegenstände und Erbschaften aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden. Dies sorgt immer wieder für Kritik. William selbst machte jedoch zuletzt deutlich, dass sein Reichtum nicht im Fokus seines Lebens stehe. So erklärte der Prinz, laut der Daily Mail, bei einem Schulbesuch im Jahr 2023 vor einer Schulklasse lachend, er habe "keine Ahnung", wie viel Geld er auf dem Konto habe. Privat meidet William die Extravaganz, lebt mit Kate und den Kindern in vergleichsweise schlichter Umgebung auf ihrem Landsitz in Norfolk. Die wohltätigen Projekte, die von ihm und seiner Frau gefördert werden, scheinen dem Paar weitaus wichtiger zu sein als der eigene Reichtum.

Getty Images König Charles und Prinz William, Mai 2024

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William

