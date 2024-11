Die Queen und Prinz Philip hätten heute 77. Hochzeitstag

Prinz Philip (✝99) und Queen Elizabeth II. (✝96) gaben sich am 20. November 1947 das Jawort. Doch beinahe wäre es gar nicht zur Hochzeit der beiden gekommen. Elizabeth Bowes-Lyon (✝101), die Mutter der Braut, war nämlich keine Befürworterin des Verehrers ihrer Tochter. Die Dokumentation "The Queen Mother: War & Widowhood" lieferte eine einfache Erklärung dafür: "Sie mochte die Deutschen nicht." Der spätere Herzog von Edinburgh hatte deutsche Vorfahren, und da der Bruder der Queen Mum im Ersten Weltkrieg starb, hegte sie einen Groll. Sie stellte ihrer Tochter sogar mehrere britische Offiziere vor, doch die junge Elizabeth hatte nur Augen für Philip.

Diese große Liebe hielt über sieben Jahrzehnte, und besonders am Valentinstag überraschte Philip seine Herzdame immer wieder mit kreativen Geschenken, die er meistens selbst gefertigt hatte. Gegenüber The Sun plauderte ein Royal-Experte einst aus: "Zum Beispiel hat er ihr ein Schminkset gemacht, das sie immer in ihrer Handtasche hatte." Dabei zeigte der Gentleman häufig, wie aufmerksam er seine Liebste beobachtete. "Einmal hat er ihr einen speziellen Wasserkocher, der auf einem schwenkbaren Ständer stand, gebaut", schwärmte der Informant.

Gemeinsam bekam das königliche Paar vier Kinder: König Charles III. (76), Prinzessin Anne (74), Prinz Andrew (64) und Prinz Edward (60) halten das Andenken an ihre Eltern bis heute in Ehren. Als Charles zum ersten Mal seiner Pflicht als Monarch nachkam und das britische Parlament eröffnete, erinnerte er an seine Mutter. "In Gedenken an das Vermächtnis, das meine geliebte Mutter, die verstorbene Königin, hinterlassen hat und in Erinnerung an ihren Dienst an diesem Land und ihre Hingabe halte ich als König die erste Rede seit über 70 Jahren", erklärte der sichtlich emotionale Regent laut der Daily Mail.

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

Getty Images König Charles und Königin Elizabeth vor Schloss Balmoral, 2021