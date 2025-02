Prinz Edward glänzt bei Veranstaltung mit britischem Humor

Prinz Edward (60), der jüngste Sohn von Königin Elizabeth II. (✝96) und damit Bruder von König Charles III. (76), sorgte kürzlich bei einem offiziellen Termin in Peterborough für ausgelassene Stimmung. Während seines Besuchs bei der Wohltätigkeitsorganisation Boxing Futures, die benachteiligte Jugendliche mit kontaktlosem Boxtraining unterstützt, zeigte der Royal seinen schlagfertigen Humor. Mit einem Augenzwinkern erklärte Edward bei der Enthüllung einer Gedenktafel: "Ich werde versuchen, das so professionell wie möglich aussehen zu lassen. Aber ich übe noch, und alles kann passieren – und das wird es vermutlich auch." Sein unterhaltsamer Auftritt kam bei den Anwesenden hervorragend an, wie auch ein Clip beweist, der Hello! vorliegt.

Boxing Futures ist Teil des Duke of Edinburgh Awards – eines Förderprogramms für Jugendliche, das Edward regelmäßig unterstützt. Bei der Veranstaltung nahm sich der Royal Zeit, um mit den jungen Teilnehmern und Organisatoren zu sprechen und sich über die Fortschritte des Programms zu informieren. Der Titel des Duke of Edinburgh wurde Edward im März 2023 an seinem 59. Geburtstag verliehen, nachdem der britische Königshof erklärt hatte, dass er diesen nach dem Tod von Prinz Philip (✝99) und der Queen übernehmen würde. In der Tradition seines verstorbenen Vaters zeigte Edward einmal mehr, wie wichtig ihm sowohl die Förderung junger Menschen als auch der persönliche Kontakt zu ihnen ist.

Humor scheint eine gewisse Konstante in Edwards Leben zu sein. Der Royal wird oft mit seinem Vater, Prinz Philip, verglichen, der ebenfalls für seine schlagfertigen Bemerkungen und seinen einzigartigen Witz bekannt war. Auch in Edwards 25-jähriger Ehe mit Herzogin Sophie (60) spielen offenbar Gelassenheit und Humor eine wichtige Rolle. Kürzlich verriet das Paar während eines Nepal-Besuchs, dass ihre enge Freundschaft der Schlüssel zu ihrer glücklichen Beziehung sei. "Es gibt immer etwas zu lachen", erklärte Sophie damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Edward und Herzogin Sophie, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gräfin Sophie und Prinz Edward bei der Geburt ihres zweiten Kindes 2007

Anzeige Anzeige