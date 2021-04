An diesem Profil ist so gut wie nichts echt! Die japanische Influencerin Azusaga Kuyuki begeistert in den sozialen Medien knapp 30.000 Fans: Dabei postet die Asiatin vor allem coole Schnappschüsse von ihren Motorradausflügen, bezaubernde Selfies und Co. Was lange Zeit niemand mitbekommen hat: Das Netz-Sternchen führte ihre Community die ganze Zeit über schamlos hinters Licht. Sie heißt nämlich gar nicht Azusaga, sondern Zonggu – und ist ein Mann!

Seine wahre Identität enthüllte Zonggu in dem japanischen TV-Format "Monday Late Show": Der 50-Jährige habe seine Fotos mit einer sogenannten Face-Swap-App bearbeitet und seine Follower damit zum Narren gehalten. "Niemand schaut sich an, wie ein Mann mittleren Alters an seinem Motorrad rumschraubt", meinte er und erzählte: "Zuerst habe ich es einfach mal ausprobiert – und dann ist es durch Zufall ganz hübsch geworden."

Dieser Zufall entwickelte sich in den vergangenen Monaten offenbar zu einer kleinen Erfolgsgeschichte auf Social Media. Immerhin folgen dem 50-jährigen Japaner inzwischen mehrere Tausend Fans im Netz – und nicht nur das! "Ich bekomme jetzt bis zu 1.000 Likes, obwohl es vorher meist unter zehn waren", freute sich Zonggu.

Anzeige

Twitter / azusagakuyuki Azusaga Kuyuki im April 2021

Anzeige

Twitter / azusagakuyuki Azusaga Kuyuki, japanische Influencerin

Anzeige

Twitter / azusagakuyuki Die japanische Influencerin Azusaga Kuyuki im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de