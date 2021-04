Es war eine würdevolle Stille: Um Punkt 15:00 Uhr Londoner Zeit verstummte am Samstag eine ganze Nation für eine Minute. Es war der Beginn der Trauerfeier für den verstorbenen Prinz Philip (✝99). Doch nicht nur in Windsor Castle und vor Fernsehgeräten in der ganzen Welt wurde es ruhig – auch die britischen Fußballteams würdigten den Ehemann von Queen Elizabeth II. (94). Vor Anpfiff hielten die Spieler gemeinsam am Mittelkreis inne.

Der Champions-League-Aspirant West Ham United aus London war zum Auswärtsspiel beim Abstiegskandidaten Newcastle United zu Gast. Mit gesenkten Köpfen standen sich die beiden Mannschaften rund um den Anstoßpunkt gegenüber. Zu Ehren des verstorbenen Prinzen gingen Spieler und Verantwortliche vor dem Start des wichtigen Spiels in sich, ehe der Schiedsrichter die Schweigeminute mit einem Pfiff beendete. Auch in der zweiten englischen Liga wurde Prinz Philip vor der Partie Norwich City gegen AFC Bournemouth auf diese Weise gewürdigt.

Und auch in anderen Sportarten wurde an den 99-Jährigen erinnert: So hielten die Spieler der Rugbymannschaften der Harlequins und der Worcester Warriors vor Anpfiff ebenfalls einen Moment lang inne. Selbst der Zeitplan für das Formel-1-Qualifying im italienischen Imola wurde aus Respekt an die Schweigeminute angepasst.

Prinz Philip, Juni 2010 in Halifax

Die Mannschaften aus Norwich und Bournemouth schweigen zu Ehren Prinz Philips

Die Harlequins und die Worcester Warriors schweigen für Prinz Philip

