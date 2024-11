Für viel Geld: Hochzeitstorte von Queen Elizabeth verkauft

Ein Stück der originalen Hochzeitstorte von Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99) wurde für über 2.600 Euro an einen Käufer in China versteigert. Das Fruchtkuchenstück aus dem Jahr 1947 wurde ganze 77 Jahre nach dem Hochzeitstag des Paares in einem Koffer unter einem Bett entdeckt. Elizabeth, damals 21 Jahre alt, hatte das Stück ihrer langjährigen Hausdame Marion Polson geschenkt, die von 1931 bis 1969 im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh arbeitete.

Nach Marions Tod in den 1980er Jahren fand ihre Familie das Kuchenstück noch in seinem originalen Koffer, zusammen mit einem persönlichen Brief von Elizabeth. In dem Schreiben bedankte sich die damalige Prinzessin herzlich für das "wundervolle Hochzeitsgeschenk", ein Dessertservice, das Marion ihr überreicht hatte. Der Auktionator James Grinter zeigte sich gegenüber BBC begeistert von dem Fund. "Es ist ein echtes kleines Fundstück, eine kleine Zeitkapsel eines herrlichen Kuchens", sagte er. James betonte, wie selten es sei, ein solches Stück in so gutem Zustand zu finden, besonders angesichts der Rationierungen in der Nachkriegszeit.

Elizabeth und Philip heirateten am 20. November 1947 und waren bis zu Philips Tod im April 2021 mehr als 73 Jahre lang verheiratet. Ihre Ehe galt als eine der längsten in der Geschichte der britischen Monarchie. Gemeinsam hatten sie vier Kinder: Charles (75), Anne (74), Andrew (64) und Edward (60). Der Fund des Kuchenstücks erzählt nicht nur von königlicher Pracht, sondern auch von der persönlichen Verbindung zwischen der Königin und ihrer Hausdame Marion, die über Jahrzehnte an ihrer Seite war und offenbar ein enges Verhältnis zu Elizabeth pflegte.

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth, Juni 1977

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

