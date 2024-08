Witzige Anekdote: So erlebte Cate Blanchett Lunch mit Royals

Daran erinnert sich Cate Blanchett (55) offenbar gerne zurück. Bei "Watch What Happens Live" berichtet die Schauspielerin nun von einem unvergesslichen Mittagessen mit niemand Geringerem als Queen Elizabeth II. (✝96). "Ich habe im Palast zu Mittag gegessen", erinnert sich die Schauspielerin im Plausch mit Moderator Andy Cohen (56) zurück. Doch der Lunch im Buckingham Palace entpuppte sich als lustiges Treffen – was vor allem an dem Gatten der ehemaligen britischen Monarchin Prinz Philip (✝99) lag. "Prinz Philip hat mich einfach gefragt, ob ich ihm mit seinem DVD-Player helfen könnte", berichtet Cate lachend.

Bereits 2018 ließ Cate das Treffen mit Elizabeth und Philip Revue passieren. "Ich saß neben [Philip] und er sagte: 'Ich habe gehört, Sie sind Schauspielerin? Ich habe zu Weihnachten einen DVD-Player geschenkt bekommen und weiß nicht, ob ich das grüne oder das rote Kabel einstecken soll'", gab die australische Schauspielerin preis. Bis heute muss sie über die Situation am Esstisch mit dem Prinzen lachen. "Ich dachte: 'Er hat mich zum Mittagessen eingeladen, um mir von seinem DVD-Player zu erzählen'", habe die 55-Jährige damals schmunzelnd festgestellt.

Cates lustiges Treffen mit Philip ist wohl kaum verwunderlich. Er soll zu seinen Lebzeiten im britischen Königshaus als Scherzkeks bekannt gewesen sein. Vor allem seine Frau soll er damit bestens unterhalten haben. "Er hat einen leicht ungezogenen Sinn für Humor – einen Sinn für das Lächerliche, der sie bei Laune hält", berichtete ein Royal-Experte vor einigen Jahren gegenüber Hello! Magazine. Damit habe er die Queen stets zum Lachen gebracht und für kurze Zeit abgelenkt, wenn gerade mal wieder viele Termine auf dem Programm standen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cate Blanchett, australische Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Anekdote von Cate Blanchett über ihre Begegnung mit Prinz Philip? Total witzig! Ich finde es merkwürdig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de