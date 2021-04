Desiree Lindstrom trauert um DMX (✝50). Am 9. April war der Rapper an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben, den er einige Tage zuvor aufgrund einer Überdosis erlitten hatte. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Earl Simmons heißt, hinterließ neben seinen insgesamt 15 Kindern auch seine Verlobte Desiree Lindstrom – die Mutter seines jüngsten Kindes. Im Netz postete sie nun ein altes Bild von sich und dem Hitmacher und schrieb dazu rührende Zeilen.

Auf Instagram teilte die Mutter eines Sohnes ihr erstes gemeinsames Bild mit DMX, wie sie in dem Beitrag verriet. "Die erste Nacht, in der wir uns trafen und du mich festhieltst", teilte sie ihren Fans mit. Damals war es sofort um Desiree geschehen. Sie habe direkt gemerkt, dass sie DMX nie mehr loslassen wolle. "Ich habe mich in dir verloren und nichts anderes war wichtig", erinnerte sich die Beauty.

In ihrem Beitrag beschrieb Desiree zudem, wie wichtig der 50-Jährige für sie war: "Mein bester Freund, mein Baby, meine Liebe, wirklich mein Ein und Alles. Ich danke dir für uns." Zum Abschluss bedankte sie sich auch für ihren gemeinsam Sohn Exodus, der 2016 zur Welt gekommen war.

Anzeige

Instagram / desi123love DMX mit seiner Verlobten Desiree Lindstrom

Anzeige

Instagram / desi123love DMX und Desiree Lindstrom im November 2020

Anzeige

Instagram / desi123love Desiree Lindstrom mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de