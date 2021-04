Am 9. April ist Prinz Philip (✝99) auf Schloss Windsor verstorben. Bloß zwölf Tage später feiert Queen Elizabeth II. nun ihren 95. Geburtstag. Aber wie verbringt die Königin ihren ersten Geburtstag nach über 73 Ehejahren ohne ihren Philip? Wie The Sun berichtet, haben sich einige ihrer Familienmitglieder abgesprochen, an ihrem Geburtstag abwechselnd mit der frischgebackenen 95-Jährigen spazieren zu gehen. Alle offiziellen Traditionen, wie zum Beispiel die Salutschüsse im Hyde Park oder am Tower of London, wurden abgesagt.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de