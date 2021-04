So erfuhr Jasmin Herren (42), dass Willi Herren (✝45) verstorben ist. Am vergangenen Dienstag wurde der ehemalige Lindenstraße-Darsteller in seiner Wohnung aufgefunden – Ärzte konnten zu diesem Zeitpunkt nur noch den Tod des Entertainers feststellen. Erst vor wenigen Wochen hatten sich Jasmin und Willi getrennt und waren in der letzten Zeit getrennte Wege gegangen. Wo war Jasmin gerade, als sie die schreckliche Nachricht vom Ableben ihres Ex erreichte?

Die Managerin der 42-Jährigen sprach mit RTL über den traurigen Vorfall und machte deutlich, wie schlecht es Jasmin seitdem gehe. "Sie war zum Zeitpunkt der Nachricht gerade mit ihrem Hund spazieren", hieß es. Die einstige Sommerhaus-Kandidatin stehe seitdem total unter Schock und habe in ärztliche Behandlung gemusst – sie sei völlig zusammengebrochen.

Jörg und Desiree Hansen, Freunde des Promis unter Palmen-Teilnehmers, konnten Willi rund 24 Stunden nicht erreichen und machten sich große Sorgen um ihren Kumpel – normalerweise hätten sie täglich telefoniert und sich drei- bis viermal die Woche gesehen. Deshalb rief das Pärchen die Polizei: "Die haben die Tür dann aufgebrochen und dann haben wir schon die Meldung gekriegt", berichtete Jörg.

Christoph Hardt / Future Image Jasmin und Willi Herren im Dezember 2019

Instagram / williherren Jasmin und Willi Herren

Instagram / jasminherren78 Willi Herren und seine Frau Jasmin

