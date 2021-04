Fans, Freunde und Familie können diesen schrecklichen Verlust nicht begreifen: Am Dienstag wurde der Schlagersänger und ehemalige Lindenstraße-Darsteller Willi Herren (✝45) leblos in seiner Wohnung im Kölner Stadtteil Mühlheim aufgefunden. Die genaue Todesursache ist bislang noch unklar. Jetzt kommt raus, dass Freunde von Willi die Polizei alarmiert hatten: Jörg und Desiree Hansen waren dabei, als die Wohnung des Realitystars aufgebrochen wurde!

Bild traf das Paar am Dienstag gleich nach der Todesmeldung. Total aufgewühlt schilderten die beiden, was passiert war. "Heute Morgen hab ich gesagt: Wir fahren jetzt zum Willi und gucken, was Sache ist. Weil 24 Stunden keine Meldung vom Willi, das kenne ich nicht. Wir telefonieren normalerweise 20 bis 30 Mal am Tag und sehen uns mindestens drei- bis viermal die Woche", erklärte Jörg. Ihm sei sofort klar gewesen, dass irgendetwas nicht stimmen konnte – also haben sie die Polizei gerufen.

"Die haben die Tür dann aufgebrochen und dann haben wir schon die Meldung gekriegt", berichtete Willis guter Kumpel im Gespräch weiter. Seit zwei Jahren kannten sich die beiden – wie Jörg verriet, sei es Freundschaft auf den ersten Blick gewesen. "Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so gutmütig ist. Er war der tollste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Er war mein bester Freund", schwärmte er von dem einstigen Sommerhaus-Kandidaten. Mit Jörgs Frau Desiree hatte Willi erst kürzlich seinen Foodtruck eröffnet.

Willi Herren auf Mallorca 2019

Desiree Hansen und Willi Herren

Willi Herren bei seiner Foodtruck-Eröffnung

