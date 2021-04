Bald kommen alle auf ihre Kosten! Am 9. April startete die Ausstrahlung von Let's Dance – Kids bei TVNow. In der Show treten fünf Promi-Kids gegeneinander an und tanzen wie die Großen um den Titel "Dancing Sternchen". Zunächst sind die Folgen nur auf der Streamingplattform verfügbar, doch das soll sich bald ändern. Wie Let's Dance soll "Let's Dance – Kids" demnächst auch im TV zu sehen sein.

Wer keine Lust hat, die Kinderversion der beliebten Tanzshow online zu schauen, kann also aufatmen. Doch welchen Sendeplatz bekommen die Mini-Tänzer denn eigentlich? Freitagabend um 20:15 Uhr ist ja schließlich schon belegt. RTL hat ein passendes Plätzchen gefunden. Während das Wochenende also mit dem Original startet, endet es mit den Kleinen. Ab dem 16. Mai flimmert "Let's Dance – Kids" immer sonntags um 19:05 Uhr über die Bildschirme.

Einen Unterschied gibt es damit allerdings zu "Let's Dance": Die vier Folgen der Mini-Ausgabe sind bei der TV-Ausstrahlung bereits im Kasten. Das bedeutet, es gibt keine Liveshow, wie die Zuschauer sie kennen. Da das Publikum also nicht für seinen Favoriten anrufen kann, läuft das Voting hier etwas anders ab. 100 Zuschauer hatten die Möglichkeit, die Aufzeichnung von zu Hause aus zu verfolgen und online abzustimmen.

Alle Episoden von "Let's Dance – Kids" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Zoé und Mischa bei "Let's Dance – Kids"

Anzeige

TVNOW / Frank Hempel Moderator Daniel Hartwich und Jona und Tizio mit Coach Roberto Albanese

Anzeige

TVNOW / Frank Hempel "Let's Dance – Kids"-Entscheidung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de