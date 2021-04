Jorge Gonzales macht optisch mal wieder ein Statement. Der Let's Dance-Juror trägt bekanntlich nicht nur liebend gerne High Heels und expressive Outfits, sondern ist vor allem auch dank seiner ausgefallenen Frisuren und Kopfbedeckungen immer ein echter Hingucker! Der humorvolle Kubaner ist momentan auch in der Jury des Kinderformats der Tanzshow zu sehen. Dort sorgte Jorge jetzt mit seiner neuesten Haarkreation für einige Lacher bei den Kids!

In der zweiten Folge der Show legten Zoé und Mischa nicht nur einen schönen Walzer aufs Parkett! Die beiden hatten auch sichtlich viel Spaß an Jorges neuer Frisur. Der überraschte nämlich mit einer kuriosen Kopfbedeckung, die ein wenig an eine verunglückte Eistüte erinnerte, und sorgte so für herzliche Lacher bei den Kids und Moderator Daniel Hartwich (42). Spitzzüngig wie immer stellte dieser fest: "Also wenn ich Lachen will, guck ich den Jorge an!"

Schon in der vorigen Woche amüsierte der Juror das Tanztalent Zoé. "Jorge sah sehr verrückt aus", merkte die 9-Jährige im Einspieler zu ihrer Performance an. Dessen kegelförmiger "Haar-Hut" stand nicht nur lustig von seinem Kopf ab, sondern war dazu auch noch kunterbunt eingefärbt. Let's Dance – Kids-Teilnehmer Mischa gesteht, dass er sich schon bei der letzten Jurybewertung habe zusammenreißen müssen, um nicht in Gelächter auszubrechen!

Alle Episoden von "Let's Dance – Kids" bei TVNow.

TVNOW / Stefan Gregorowius Mischa und Zoé bei "Let's Dance – Kids"

TVNOW / Frank Hempel Mischa und Zoé bei "Let's Dance – Kids"

Getty Images Jorge Gonzalez in Köln, Oktober 2019

