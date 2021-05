Jetzt schwingen auch die Kleinen das Tanzbein! In diesem Jahr feiert Let's Dance eine Premiere: Die Tanzshow erhält eine Kids-Version. Fünf Promi-Sprösslinge treten gegeneinander an und kämpfen wie die Großen um den Titel "Dancing Sterchen". Bisher waren die Folgen nur auf der Streamingplattform TVNow zu sehen – am heutigen Sonntag flimmerte die erste Episode auch über die TV-Bildschirme. Wie kommt das Format beim Publikum an?

Via Twitter tauschen sich die Zuschauer fleißig über die Let's Dance – Kids-Folge aus. Dabei stehen besonders Joachim Llambis (56) Aussagen im Mittelpunkt – immerhin gilt der Tanzprofi als einer der schärfsten Kritiker in dieser Branche. Beim Nachwuchs scheint sich der gebürtige Duisburger aber zurückzuhalten. "Llambis Kritik fand ich zum ersten Mal in meinem Leben gut. Er war ja richtig lieb zu den Kleinen", schwärmte ein Nutzer. Und auch den Anblick der Nachwuchstänzer fanden einige User niedlich: "Die sind so knuffig, ich kann nicht mehr!"

Doch nicht alle konnte das Tanzformat bisher überzeugen. Ein Fan zeigte sich beispielsweise eher skeptisch, was die jungen Talente auf dem Tanzparkett angeht: "Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Kinder im Unterhaltungsprogramm nix zu suchen haben. Aber was soll man sagen... bringt halt Quote." Nach der ersten Folge war übrigens für Promispross Maris Ohneck und Profitänzerin Jana Lembersky Schluss.

TVNOW / Stefan Gregorowius Mischa und Zoé bei "Let's Dance – Kids"

TVNOW / Frank Hempel Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance – Kids"

TVNOW / Frank Hempel Jana und Maris bei "Let's Dance – Kids"

