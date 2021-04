Sie platzt beinahe vor Stolz! Seit heute gibt es die erste Folge der neuen Tanzshow Let's Dance – Kids auf dem Streamingdienst TVNow zum Anschauen. Unter den fünf Promi-Kindern ist auch die Tochter von Schauspielerin Tanja Szewczenko (43). Und auf ihre kleine Jona ist die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin mächtig stolz: Tanja spricht ihrem Töchterchen im Netz den vollsten Support aus!

"Ich bin 100 Prozent für Jona da und unterstütze sie", erzählte die 43-Jährige ihrer Instagram-Community. Für die einstige "Let's Dance"-Kandidatin sei es besonders großartig, diese aufregende Reise als Mama begleiten zu können. "Ich selbst habe ja 2014 auch bei 'Let's Dance' mitgemacht und weiß, was das für eine tolle Erfahrung ist, was für eine großartige Herausforderung", gab sie weiter in ihrer Story preis.

Wie großartig und emotional das Abenteuer ihrer Tochter Jona bei "Let's Dance – Kids" für Tanja ist, hatte sie auch prompt in der ersten Folge des neuen Tanzformates unter Beweis gestellt. Während der ersten Performance der Zehnjährige konnte sich die Schauspielerin nicht zurückhalten und verdrückte das eine oder andere Tränchen.

Alle Episoden von "Let's Dance – Kids" bei TVNOW.

