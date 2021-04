Das ging jetzt aber wirklich schnell! Am 9. April startete bei TVNow die Ausstrahlung von Let's Dance – Kids. Wie beim Original stehen auch die Kleinen jede Woche auf dem Parkett und geben ihre Performances vor der Jury und den Zuschauern zum Besten. Am vergangenen Freitag stand bereits das große Halbfinale der Show an. Welche Mini-Tänzer es wohl in die letzte Runde geschafft haben?

"Die ersten Finalisten sind Jona und Tizio", gab Moderatorin Victoria Swarovski (27) preis und schickte die Tochter von Ex-Alles was zählt-Darstellerin Tanja Szewczenko (43) und ihren Tanzpartner als erstes Duo ins Finale. Ihr Profi-Coach Roberto Albanese (47) ist natürlich mächtig stolz auf seine Schüler und nahm die beiden happy in die Arme. "Und dann haben wir noch eine Entscheidung, bei der ich euch sagen kann, dass sie wirklich sehr knapp war", kündigte Daniel Hartwich (42) an und erklärte, welche Kandidaten Jona und Tizio ins Finale folgen werden. Das zweite und letzte Final-Ticket ging an Judith Williams (48)' Tochter Angelina, ihren Trainer Erik und Expertin Victoria Kleinfelder-Cibis. Und das bedeutete zugleich das Show-Aus für GZSZ-Jungdarstellerin Zoé, die von Nachwuchstänzer Mischa und Profi Regina Luca (32) erst einmal getröstet werden musste.

Doch der Abschied ist nicht von Dauer, denn schon am Freitag werden alle wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Wie Jurorin Motsi Mabuse (40) verriet, werden alle ausgeschiedenen Tanzpaare noch einmal tanzen dürfen. Das gilt natürlich auch für die Finalisten – sie müssen im großen Showdown gleich zweimal ran und performen neben ihrer finalen Choreo abschließend einen spektakulären Freestyle.

Alle Episoden von "Let's Dance – Kids" bei TVNOW.

