Die Burlesque-Welt trauert um Tempest Storm. Bereits in jungen Jahren entdeckte die Tänzerin ihr Talent auf der Bühne. Noch als Teenager zog es die US-Amerikanerin aus ihrem Heimatstaat Georgia nach Hollywood, um eine Karriere im Rampenlicht zu starten. Dank ihrer Hammer-Figur und Ausstrahlung landete die Künstlerin schnell in der Burlesque-Branche und machte sich dort in den vergangenen Jahren einen großen Namen. Jetzt folgen traurige Neuigkeiten: Tempest ist verstorben.

Wie ihr langjähriger Freund und Geschäftspartner Harvey Robbins gegenüber dem Las Vegas Review-Journal bestätigte, ist Annie Blanche Banks – wie Tempest Storm mit bürgerlichem Namen heißt – am vergangenen Dienstag im Alter von 93 Jahren verstorben. Zum Todeszeitpunkt befand sich die Burlesque-Legende in ihrer Wohnung in Las Vegas, umgeben von ihren Tanzkollegen Kalani Kokonuts, Miss Redd und Harvey. Die genaue Ursache des Ablebens ist noch unklar. Zuletzt unterzog sich Tempest jedoch einer Hüft-OP. Zusätzlich war bei der Seniorin Demenz festgestellt worden.

Tempest Storm hatte auch einige prominente Freunde in ihrem Umfeld. So freundete sich die Tänzerin beispielsweise kurz nach ihrem Umzug nach Los Angeles mit ihrer damaligen Nachbarin Marilyn Monroe (✝36) an. Zu Bekanntheiten wie dem King of Rock and Roll Elvis Presley (✝42) oder Trompeter Louis Armstrong soll Tempest Storm sogar ein äußerst romantisches Verhältnis gehabt haben.

Getty Images Tempest Storm im Dezember 1960

Getty Images Tempest Storm, Burlesque-Legende

ActionPress Tempest Storm, Burlesque-Star

