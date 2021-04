Für Andrew (61) wird es offenbar kein Zurück geben. Im November 2019 hatte sich der Prinz auf Geheiß des britischen Königshauses wegen seiner nachgesagten Verwicklungen in den Epstein-Skandal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die royalen Verpflichtungen übernahmen seither andere. Im Zuge der Beisetzung Prinz Philips (✝99) soll Andrew nun gehofft haben, einen Weg zurück ins Rampenlicht zu finden. Dem stellen sich Prinz William (38) und sein Vater Prinz Charles (72) jedoch entgegen.

Die beiden Thronfolger sollen derzeit damit beschäftigt sein, Queen Elizabeth II. (95) bestmöglich zu unterstützen. Im Zuge dessen vereinbarten William und Charles der Sun zufolge einen Termin, in dem sie über die zukünftigen Rollen und Aufgaben der Mitglieder der Königsfamilie sprechen wollen. Klar ist: Nach dem Verlust ihres Gatten soll die Queen entlastet werden, andere Royals sollen mehr Verantwortung übernehmen. Für Andrew gebe es dabei allerdings "keinen Platz", ist sich Russel Myers, Royal-Redakteur des Mirror, sicher. Darin seien sich William und Charles bereits einig.

Bei Andrew handle es sich um den sprichwörtlichen "Elefanten im Raum", äußerte Myers in der ITV-Sendung "Lorraine". Deren Moderatorin Lorraine Kelly ergänzte: "Sie werden sich diesem Problem annehmen müssen. Meiner Meinung nach ist es das Schädlichste, was [dem Königshaus, Anm. d. Red.] passiert ist." Prinz Andrew dürfte sein Dasein also weiterhin im Hintergrund fristen.

