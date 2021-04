Nicola Peltz (26) und Brooklyn Beckham (22) tragen ein wohl ziemlich außergewöhnliches Zeichen ihrer Liebe. Die Schauspielerin und der Sohn des Profifußballers David Beckham (45) gehen seit über einem Jahr gemeinsam durchs Leben – und sind mittlerweile sogar verlobt. Vor wenigen Monaten ließen sich die beiden zudem ein Partnertattoo stechen. Doch das ist nicht das einzige optische Merkmal, das sie miteinander verbinden soll: Brooklyn und Nicola tragen Ketten mit einem Weisheitszahn des jeweils anderen!

In einem YouTube-Video für die Vogue zeigte Nicola nun das besondere Schmuckstück. Den Anhänger ließ sie mit Gold überziehen, sodass er farblich zu der filigranen Kette passt. "Ich habe gerade einen Film gedreht und Brooklyns Zähne haben ihn wirklich gestört. Er war der Set-Fotograf in meinem Film", erzählte die 26-Jährige. Daraufhin haben die beiden beschlossen, ihm einen Termin zu machen, um die Weisheitszähne zu entfernen. Als die Zähne dann draußen waren, kam Nicola auf die Idee, einen davon zu einem solchen Anhänger verarbeiten zu lassen. "Das ist so seltsam", scherzte sie.

Später überlegte sich die Transformers-Darstellerin, auch für Brooklyn einen solchen Kettenanhänger anfertigen zu lassen. Ihre Weisheitszähne wurden ihr zwar schon vor fünf Jahren gezogen – doch ihre Mutter hatte diese aufbewahrt. Als Nicola ihrem Liebsten den besonderen Schmuck überreichte, war dessen Freude groß. "Das beste Geschenk von meiner besten Freundin und der erstaunlichsten Verlobten. Ich liebe dich wie verrückt", schwärmte der 22-Jährige in seiner Instagram-Story.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

YouTube / Vogue Nicola Peltz im April 2021

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

