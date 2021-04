Und wieder einmal hieß es feierlich: "And the Oscar goes to..." Im Rahmen der 93. Academy Awards wurde nämlich von Sonntag auf Montag der begehrte und bedeutende Filmpreis verliehen. Anlässlich der Veranstaltung gaben sich große Stars wie Amanda Seyfried (35), Regina King, Questlove und Co. die Klinke in die Hand. Promiflash fasst euch die Höhepunkte der Verleihung noch einmal zusammen: Die glorreichen Gewinner, aufsehenerregende Fashion-Momente, eine emotionale Rede und die großen Aufreger des Abends seht ihr im Video!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de