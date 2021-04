Promiauflauf in Hollywood! Heute Nacht werden in Los Angeles zum 93. Mal die Oscars verliehen. Dabei geben sich die größten Namen der Filmbranche mal wieder die Klinke in die Hand – dieses Mal allerdings an zwei unterschiedlichen Locations. Das in diesem Jahr alles etwas anders abläuft als gewohnt, hielt die Filmstars und -Sternchen aber nicht davon ab, sich ordentlich in Schale zu werfen: Diese Hollywoodgrößen präsentierten sich nun auf dem roten Teppich.

Amanda Seyfried (35), Reese Witherspoon (45) und Angela Bassett (62) entschieden sich mit ihren roten Statementkleidern für sehr dramatische Looks. Aber auch Carey Mulligan (35), Zendaya (24), Halle Berry (54) und Viola Davis (55) wagten sich mit absoluten Hingucker-Looks auf den roten Teppich. Laura Dern (54) stach mit einem wuscheligen XXL-Federrock mit einem schlichten Schwarzen Top heraus. Im Vergleich dazu setzte Margot Robbie (30) mit ihrem silbernen Glitzerkleid auf einen geradezu schlichten Look.

Aber nicht nur die Frauen trumpften modetechnisch bei den diesjährigen Oscars auf. Auch einige Männer legten einen ziemlich bunten Auftritt hin. Leslie Odom Jr bestach zum Beispiel mit einem goldenen Anzug. Wessen Kleid gefällt euch am besten? Stimmt ab!

