Hat Anne Wünsche (29) etwa wieder Schmetterlinge im Bauch? Nachdem die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sich von ihrem Ex Karim getrennt hatte, hielt auch ihre Beziehung zu SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez nicht lange. Liebeskummer hat die zweifache Mutter aber nicht, erst vor einigen Tagen hatte sie ein Date. Doch ist es zwischen ihr und dem unbekannten Mann bereits ernster als gedacht?

Das deutete die 29-Jährige nun in ihrem neuen YouTube-Video an. Es sei zwar noch zu früh, darüber zu sprechen – einen kleinen Einblick gab Anne ihren Fans aber trotzdem in ihr Liebesleben. "Ich wünsche mir selber, dass alles gut wird und dass alles toll wird und dass es auf eine sehr schöne, harmonische, lange Beziehung hinausläuft", gab sie preis. Das wünsche sie sich nicht nur für sich, sondern auch für ihre Töchter.

Aktuell scheint alles auf ein Happy End hinauszulaufen. "Mal gucken, was die Zeit bringt, aber bis jetzt sieht es mehr als perfekt aus. Es ist gerade überraschend perfekt", verriet Anne. Ihre jüngsten Liebespleiten scheinen jedoch Spuren hinterlassen zu haben. Nach Ansicht der Influencerin laufe es aktuell beinahe schon zu gut. Sie könne sich daher vorstellen, dass doch noch ein Knall kommt.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern im November 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Laiendarstellerin

