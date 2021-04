Es geht in die entscheidende Phase! Bei den Billboard Music Awards werden die erfolgreichsten Musiker des Jahres ausgezeichnet. Nachdem die Verleihung im vergangenen Jahr aufgrund der aktuellen Gesundheitssituation um mehrere Monate verschoben und erst im Oktober, statt wie geplant im Mai, zelebriert wurde, findet sie in diesem Jahr pünktlich in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai statt. Jetzt wurden die diesjährigen Nominierten in den 21 Kategorien offiziell bekannt gegeben!

Billboard veröffentlichte auf seinem Twitter-Account die Namen der Künstler, die in diesem Jahr auf eine der begehrten Trophäen hoffen dürfen. Spitzenreiter ist in diesem Jahr The Weeknd (31) – der R&B-Sänger ist 16 Mal nominiert. Ihm folgen Rapper DaBaby (29) mit elf und der verstorbene Musiker Pop Smoke (✝20) mit zehn Nominierungen. Die meistnominierten Künstlerinnen sind Countrysängerin Gabby Barret mit neun und Rapperin Megan Thee Stallion mit sieben Nominierungen. Drake (34) könnte in diesem Jahr sogar Geschichte schreiben, wie People analysierte: Der Künstler mit den meisten Siegen aller Zeiten, nämlich 27, könnte seinen eigenen Rekord brechen, da er in sieben Kategorien nominiert ist.

Nur Sängerin Taylor Swift (31), die viermal nominiert ist, könnte mit Drake gleichziehen, wenn sie alle vier Kategorien für sich entscheiden könnte. Chancen auf den zweiten Platz hätten The Weeknd und Justin Bieber (27), Ersterer könnte sogar Drakes Rekord von 13 Siegen in einer Nacht übertreffen.

Die Nominierten in den wichtigsten Kategorien im Überblick:

Bester Künstler:

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Taylor Swift

The Weeknd

Bester Newcomer:

Gabby Barrett

Doja Cat

Jack Harlow

Pop Smoke

Rod Wave

Bester männlicher Künstler

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd

Beste Künstlerin

Billie Eilish (19)

Ariana Grande (27)

Dua Lipa (25)

Megan Thee Stallion

Taylor Swift

Bester R&B-Künstler

Jhené Aiko (33)

Justin Bieber

Chris Brown (31)

Doja Cat

The Weeknd

Getty Images The Weeknd bei den Oscars in Hollywood im Februar 2016

Getty Images US-Rapper Pop Smoke

Getty Images Taylor Swift im Januar 2020

