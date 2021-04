Einer der bekanntesten MMA-Kämpfer der Welt, Conor McGregor (32), wird schon in Kürze zum dritten Mal Papa! Seinen beruflichen Status hätte der Ire aber vermutlich nicht ohne die treue Unterstützung seiner Verlobten Dee Devlin erreicht. Die beiden sind seit 2008 ein Paar und haben bereits die zwei Kids Conor Jack und Croia. Ein drittes Kind ist allerdings auf dem Weg – und wie ein neuer Post vermuten lässt, dürfte das schon sehr bald das Licht der Welt erblicken!

Dee teilte jetzt ein Bild auf Instagram, das sie und ihren zukünftigen Ehemann auf einem traumhaft schönen Balkon zeigt. Mehr als die prunkvolle Kulisse fällt allerdings der Bauch der 33-Jährigen ins Auge. Der ist zwar in ein florales Sommerkleid gehüllt, dennoch ist gut zu erkennen, dass die Körpermitte der Dreifach-Mama in spe bereits ziemlich rund ist!

Offenbar möchte Dee das Posting ihrem Partner widmen und das mit besonders süßen Worten: "Conor, ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz auf dich! Danke, dass du jeden Tag so hart für unsere Familie arbeitest!", schreibt sie in einem Kommentar zu ihrem Netzbeitrag.

Anzeige

Instagram / deedevlin1 Dee Devlin, Conor McGregors Verlobte

Anzeige

Instagram / thenotoriousmma Conor McGregor, MMA-Kämpfer

Anzeige

Instagram / deedevlin1 Dee Devlin und Conor McGregor im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de