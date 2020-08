Was für tolle Liebes-News von Conor McGregor (32)! Der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer blickt auf turbulente Wochen zurück. Im März erst ist seine geliebte Tante verstorben. Kurz darauf gab er dann bereits zum dritten Mal bekannt, seine Karriere beenden zu wollen. Doch jetzt macht der Ire endlich wieder mit erfreulichen Nachrichten von sich reden: Conor hat seiner Freundin Dee Devlin die Frage aller Fragen gestellt!

Diese süße Nachricht teilte der überglückliche Sportler jetzt seinen Followern auf Instagram mit. Conor hat sich für den Heiratsantrag ein ganz besonderes Datum ausgesucht – und zwar, Dees 32. Geburtstag, den das Paar zusammen in Frankreich verbracht hat. "Was für ein Geburtstag, meine zukünftige Ehefrau", kommentierte der 32-Jährige ein Bild mit seiner Liebsten, auf dem sie breit grinsend einen Klunker in die Kamera streckt.

Dee und Conor gehen bereits seit 2008 gemeinsam durchs Leben. Dass sie jetzt endlich den Schritt vor den Altar wagen wollen, freut auch ihre Fans. In den Kommentaren wurden sie mit Glückwünschen überhäuft. "Dringend benötigte schöne Nachrichten. Ich freue mich so für euch zwei", lautete nur eine Reaktion.

Getty Images Conor McGregor, Mixed-Martial-Arts-Kämpfer

Getty Images Conor McGregor und Dee Devlin, Januar 2020

Getty Images Conor McGregor und Dee Devlin

