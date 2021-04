Queen Elizabeth II. (95) liebt offenbar die Anwesenheit ihrer Pferde. Am 17. April wurde ihr Ehemann Prinz Philip (✝99) in einer Prozession mit nur 30 Gästen beigesetzt. Seitdem sind einige Tage ins Land gegangen. Die Monarchin arbeitet wieder und nahm kürzlich sogar an einem Videocall teil. Doch so ganz ist die Normalität in ihrem Leben wohl noch nicht eingekehrt: Jetzt gönnte sich die Queen mit ihren Pferden eine kleine Ruhepause.

Die Queen wurde dabei fotografiert, wie sie ihre Pferde und die Kutsche ihres verstorbenen Mannes auf Schloss Windsor begutachtete. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, steht die Monarchin in einem grauen Regenmantel, einem Kopftuch und Schnürschuhen bei typisch britischem Wetter auf einer Wiese und schaut sich die majestätischen Tiere an. Trotz des Regens strahlt die Queen inmitten der Pferde und Mitglieder ihres Personals.

Die 95-Jährige zeigte sich auch lächelnd, als sie am vergangenen Dienstag einen Videocall mit Sara Affoue Amani, der Botschafterin der Elfenbeinküste, und Ivita Burmistre, der Botschafterin von Lettland, führte. Mit Freude bemerkten Fans während des Gesprächs, dass sich die Queen trotz der schweren Zeit ihre Leichtigkeit offenbar bewahrt hat.

Getty Images Queen Elizabeth II. lächelt

Getty Images Queen Elizabeth II. im Jahr 1971

Getty Images Queen Elizabeth II., April 2021

