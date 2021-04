Jetzt soll der Alltag wieder aufgenommen werden. Am 9. April war Prinz Philip (✝99) verstorben – diese Nachricht versetzte ganz Großbritannien in tiefe Trauer. Es wurde eine vierzehntägige Trauerzeit ausgerufen, um des verstorbenen Duke of Edinburgh zu gedenken. Besonders für die königliche Familie bedeutete das eine ziemliche Umstellung: Schwarze Kleidung war vorgeschrieben und die öffentlichen Auftritte waren auf ein Minimum reduziert worden. Heute endete diese zweiwöchige Frist.

Nach Ablauf der Trauerzeit werden die Royals sich zwar wieder voll und ganz ihren königlichen Verpflichtungen widmen – wesentlich ausgelassener wird die Stimmung sicherlich dennoch nicht sein. Denn die Trauer über Philips Tod wird die Amtsgeschäfte gewiss noch eine ganze Weile überschatten. Doch zumindest den heutigen dritten Geburtstag von Prinz Louis (3) können dessen Eltern Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) nun ohne Auflagen feiern.

Mit einer Trauertradition hatte Queen Elizabeth II. (95) jedoch bereits gebrochen: Denn statt das eigentlich vorgesehene, schwarz umrandete Briefpapier zu benutzen, hatte die Monarchin ihre eigene Variante kreiert. Auf den Bögen sei ihr sonst rot erstrahlendes Wappen schwarz gefärbt gewesen.

