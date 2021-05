Sophie Turner (25) blickt auf einen emotionalen Tag zurück! Im Frühling 2019 hatten die Game of Thrones-Darstellerin und Joe Jonas (31) ihre Fans mit einer spontanen Hochzeit überrascht. Ganz "traditionell" gaben die Turteltauben sich in Las Vegas in einer der berüchtigten Kapellen das Jawort – und feierten anschließend eine heiße Party. Anlässlich ihres zweiten Hochzeitstags teilt Sophie nun mehrere Fotos der wilden Liebes-Sause!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 25-Jährige am Samstag besagte Schnappschüsse ihrer Eheschließung – und die können sich sehen lassen. Auf einem Foto geben sich Sophie und Joe offenbar den Hochzeitskuss, auf einem anderen tanzt die Braut mit ihren Schwägerinnen Danielle Jonas (33) und Priyanka Chopra (38) und auf einem dritten schwimmen die Frischverheirateten vollständig bekleidet im Pool. In einem kurzen Gruß wandte sich die Schauspielerin ganz humorvoll an ihren Mann: "Alles Gute zum zweiten Vegas-Hochzeitstag für dieses große, alte Stück Menschenfleisch!"

Wenige Monate nach der spaßigen Heirat in Vegas hatten Sophie und Joe ihren großen Tag wiederholt gefeiert – dieses Mal in einer romantischen XL-Zeremonie mit ihren Familien und Freunden. Das Glück ihrer Ehe krönte das Paar im vergangenen Sommer dann noch mit der Geburt ihrer Tochter Willa.

Instagram / sophiet Joe Jonas und Sophie Turner

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas bei ihrer Hochzeit in Las Vegas 2019

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Januar 2020

