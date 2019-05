Was für eine Hammer-Überraschung! Im Oktober 2017 stellte Joe Jonas (29) seiner Liebsten Sophie Turner (23) die Frage aller Fragen. Natürlich musste die Game of Thrones-Beauty da nicht lange überlegen. Die große Hochzeit sollte aber eigentlich erst im Spätsommer dieses Jahres stattfinden – doch die beiden konnten es offenbar nicht mehr aushalten: Im engsten Kreis gaben sich Joe und Sophie nun das Jawort!

Kein geringerer als Star-DJ Diplo (40) filmte dieses Spektakel und hielt es in seiner Instagram-Story fest. Zu sehen ist ein ziemlich nervöser Bräutigam, der zusammen mit seinen Brüdern Nick (26) und Kevin (31) vor dem Traualtar steht. Doch lange musste der 29-Jährige nicht auf seine Braut warten. Ganz in Weiß und klassischem Tüll-Schleier schritt Sophie zu ihrem jetzigen Neu-Ehemann an die Seite und schipperte zusammen mit ihm in den Hafen der Ehe. Die Blitz-Hochzeit fand dabei in einer Kapelle in Las Vegas statt.

Ursprünglich hatte das Paar eigentlich einen ganz anderen Plan für ihre Traumhochzeit. "Wir werden dieses Jahr heiraten. Es wird eine Sommerhochzeit werden. Ich freue mich schon sehr darauf, das wird ein großer Spaß", erzählte Joe in der The Late Late Show. Habt ihr mit so einer Blitz-Hochzeit gerechnet? Stimmt ab!

Instagram / diplo Kevin Jonas und Sophie Turner in Las Vegas 2019

Anzeige

Instagram / diplo Joe Jonas und Sophie Turner in Las Vegas 2019

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner auf der "Game of Thrones"-Aftershowparty im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de