Sophie Turner (24) ließ sich ein neues Tattoo stechen! Im Netz präsentierten die Schauspielerin und ihr Ehemann Joe Jonas (31) schon häufiger ihre Verewigungen auf der Haut. Erst im vergangenen Monat überraschte der Sänger mit einem neuen Motiv im Nacken – durch ein Schlüsselloch guckt seine Frau Sophie. Jetzt zog die Game of Thrones-Beauty, die im Juli Mutter geworden ist, nach. Für ihre Follower enthüllte sie ihr neues Tattoo – das offenbar eine ganz besondere Bedeutung hat!

In einer Instagram-Story teilte sie ein Foto ihres Outfits. Bei der Pose entdeckten ihre Follower allerdings ihren neuen Körperschmuck! Auf diesem Bild ist der Buchstabe W in feinem Schriftzug am Handgelenk ihres angewinkelten Arms zu lesen. Das Tattoo, das vermutlich für den Anfangsbuchstaben des Namens ihrer Tochter Willa steht, ist nicht ihr erster Liebesbeweis an ihre Familie. Gleich darüber befindet sich das kleine J, welches sie sich vermutlich für ihren Gatten hat stechen lassen.

Einige Tage zuvor enthüllte die GoT-Darstellerin wahrscheinlich das genaue Geburtsdatum ihrer kleinen Tochter. Sie postete sich mit einer goldenen Halskette, die sie von der Schmuckdesignerin Jennifer Fisher bekommen hatte. Darin eingraviert ist das Datum "22.07.2020".

Instagram / _n.a.l Joe Jonas' neues Tattoo

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

MEGA Sophie Turner im Juli 2020

