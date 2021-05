Verlobungszweifel bei 5 Senses for Love? Yma Louisa und Marvin Osei sind bisher wohl das leidenschaftlichste Pärchen der neuen Datingshow. Bei den Leveln "Fühlen" und "Schmecken" gingen die beiden so sehr ran, dass sie fast verhüten mussten. Für viele Zuschauer kam es deshalb nicht allzu überraschend, als Marvin in Level fünf um die Hand des Kurvenwunders anhielt. Im Gespräch mit Promiflash verriet Yma, ob sie mit einem Antrag des ehemaligen Bachelorette-Kandidaten gerechnet hatte.

"Erst war ich mir nicht sicher, ob ich einen Antrag von Marvin bekomme. Ich hatte Angst, dass er vielleicht noch nicht bereit für was Ernstes ist", erinnerte sich das Erotikmodel an diese Situation im Promiflash-Interview zurück. Diese Befürchtung hat sich also als falsch herausgestellt. Umso erleichterter war Yma, als Marvin um ihre Hand anhielt, was sie freudestrahlend annahm. "Im 'echten' Leben hätte ich mir auf jeden Fall länger Zeit gelassen, aber ich war so neugierig auf ihn und das Experiment. Ich wollte ihn unbedingt besser kennenlernen, nachdem es bei den ersten Stufen schon so gut mit uns gepasst hat." Als nach der Verlobung die Tür zwischen ihnen aufging, fielen sie sofort übereinander her – scheint, als würden sie sich optisch mehr als zusagen.

Aber reicht die sexuelle Anziehung zwischen Yma und Marvin aus, um den Bund fürs Leben einzugehen? Das können sie nun bei einer gemeinsamen Griechenlandreise herausfinden. Danach stellt sich heraus, ob sie vor den Traualtar schreiten oder nicht.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, Erotikmodel

Instagram / marvinosei_____ Marvin Osei, TV-Bekanntheit

Instagram / marvinosei_____ // Instagram / yma.louisa Collage: Marvin Osei und Yma Louisa, "5 Senses for Love"-Kandidaten

