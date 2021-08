Was ist zwischen Yma Louisa und Joyce Rosenthal vorgefallen? Das Mutter-Tochter-Gespann ist eigentlich für sein inniges Verhältnis bekannt: Die beiden führen seit einem Jahr den Podcast "Oh Mama" – und auch sonst schien alles in bester Ordnung zu sein: So begleitete die Unternehmerin die OnlyFans-Bekanntheit vor wenigen Tagen sogar nach Istanbul. Dort unterzog sich die Influencerin einer Po-Vergrößerung. Doch nun meldete sich Yma mit ernsten Nachrichten zurück: Joyce und sie gehen zukünftig getrennte Wege – und es wird auch keinen gemeinsamen Podcast mehr geben.

"Es ist sehr viel passiert in den letzten Tagen", begann die Berlinerin in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Ihre Mutter habe nach einem Streit das Hotel gewechselt und unterstütze sie nun nicht mehr. "Ich kann mittlerweile nur noch über alles lachen, weil ich einfach so schockiert bin", meinte Yma und fügte sichtlich niedergeschlagen an "Es wird keinen "Oh Mama"-Podcast mehr geben. Das hat sich jetzt leider einfach so ergeben – manchmal sind die Dinge einfach nicht so, wie man sie plant."

Das Curvy-Model könne gut nachvollziehen, dass diese Neuigkeit für viele Fans sehr überraschend komme. "Weil alle immer davon ausgegangen sind, dass wir ein supergutes Verhältnis haben", stellte Yma fest. Aber hinter den Kulissen laufe es leider oft anders ab: "Deshalb eine kleine Erinnerung. Social Media ist fake." Was genau zwischen Joyce und ihr vorgefallen sei, behielt die einstige 5 Senses for Love-Kandidatin allerdings für sich.

Anzeige

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, OnlyFans-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / ohmamapodcast Yma Louisa mit ihrer Mutter Joyce Rosenthal

Anzeige

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, OnlyFans-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de