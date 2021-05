Wow – das ist mal ein Klunker! Im vergangenen Februar überraschte Paris Hilton (40) ihre Fangemeinde mit dieser Nachricht: Sie und ihr Freund Carter Reum haben sich nach einem Jahr Beziehung verlobt. Die Hotelerbin verriet kurz danach auch die ersten Details, wie der Unternehmer ihr die große Frage gestellt hatte und teilte sogar Fotos des Antrags. Doch von einer Sache postete das US-amerikanische It-Girl gar kein Bild: Vom Verlobungsring – bis jetzt. Nun zeigt die Kultblondine das Schmuckstück erstmals im Netz.

Ganz lässig legt Paris auf dem Instagram-Schnappschuss ihre Hand auf ihre Schulter und setzt damit perfekt ihren massiven Klunker in Szene – und der kann sich sehen lassen. Denn ihr Verlobungsring besteht nicht nur aus einem riesigen Diamanten, sondern aus 15 weiteren kleineren Diamanten, die um das große Juwel angeordnet sind. Insgesamt soll der Verlobungsring der ehemaligen "The Simple Life"-Darstellerin stolze zehn Karat haben, wie Hollywood Life berichtet.

In Ryan Seacrests (46) Radioshow namens On Air with Ryan Seacrest plauderte die gebürtige New Yorkerin im vergangenen März außerdem aus: Ihr Ring ist nicht nur durch den imposanten Diamanten etwas Besonderes – er hat zudem noch eine persönliche Gravur in der Innenseite. Dort ist ein "P" für Paris neben einem Mini-Saphir eingraviert. "Das ist einfach wunderschön", schwärmte Paris im Interview.

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum im Januar 2021

Getty Images Paris Hilton bei den American Music Awards 2020

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Freund Carter Reum

