Na, das sind doch mal wunderbare Nachrichten von Paris Hilton! Das US-amerikanische It-Girl ist seit über einem Jahr mit dem Unternehmer Carter Reum liiert – und in der Beziehung scheint die Hotelerbin so richtig aufzugehen: Zuletzt hatte die Blondine ihrem Liebsten ein lebensgroßes Gemälde von sich und ihm geschenkt. Doch mit dieser Neuigkeit toppt die 40-Jährige jetzt alles: Paris und ihr Carter haben sich gerade verlobt!

Wie das Magazin People jetzt bestätigte, habe das Paar am Samstag, den 13. Februar entschieden, den nächsten großen Beziehungsschritt zu gehen. "Ich könnte nicht aufgeregter und glücklicher sein, sie als meine zukünftige Frau und Partnerin an meiner Seite zu haben", schwärmte Carter. Auch Paris ist voller Vorfreude auf die gemeinsame Zeit – sie betonte: "Ich freue mich so auf unser nächstes Kapitel."

Doch damit nicht genug! Carter lässt sogar durchklingen, dass er sich gemeinsamen Nachwuchs mit seiner zukünftigen Frau vorstellen kann. "Sie begeistert mich mit ihrer Freundlichkeit, ihrer Arbeitsmoral, ihrer Authentizität und ihrem Einsatz, die Welt zu einem besseren Ort zu machen – und sie wird das Gleiche als zukünftige Mutter und Ehefrau tun", lobte er seine Liebste.

Paris Hilton und Carter Reum im Januar 2021

Paris Hilton mit ihrem Partner Carter Reum

Paris Hilton mit ihrem Freund Carter Reum

