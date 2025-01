Auch No-Angels-Star Sandy Mölling bangt in L.A. um ihr Haus

Ein großer Teil von Los Angeles steht derzeit in Flammen – und mittendrin sorgt sich auch Sandy Mölling (43) um ihre Familie. Die No Angels-Sängerin, die mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in der Nähe des betroffenen Gebiets lebt, sprach in ihrer Instagram-Story über ihre schwierige Situation. Besonders belastend: "Die Versicherungskonzerne hier versichern einen nicht mehr. Unser Haus ist nicht versichert", erklärte sie. Als Grund hätte ihre Versicherung vier alte Bäume auf dem Grundstück angegeben. Doch auch nach deren fachgerechter Beschneidung hätte diese wieder neue Vorwände gefunden: "Die lassen sich wirklich haarsträubende Gründe einfallen, warum sie einen nicht versichern wollen."

Auch Heidi Klum (51), die ebenfalls nach Kalifornien ausgewandert ist, äußerte sich kürzlich zu der Katastrophe, die die Region derzeit in Atem hält. In einem minimalistischen Post aus weißen Buchstaben auf schwarzem Hintergrund schrieb das Supermodel "L.A." und fügte ein Herz-Emoji hinzu, um ihre Anteilnahme auszudrücken. Zusätzlich teilte Heidi in ihrer Instagram-Story Adressen von Zufluchtsorten für Menschen und Tiere, die vor den Flammen fliehen mussten.

Das verheerende Feuer beeinträchtigt zudem die Dreharbeiten zur neuen Staffel von Germany's Next Topmodel. Gegenüber Bunte berichtete Sprecherin Tina Land: "Wegen der Situation in Los Angeles verschiebt ProSieben die Dreharbeiten zum zweiten Teil der GNTM-Jubiläumsstaffel um einige Tage." Laut Tina gäbe es jedoch, zumindest was den Showstart angeht, keinen Grund zur Beunruhigung: Der geplante Auftakt der Staffel im Februar bliebe weiterhin bestehen. Modelmama Heidi, die das Gesicht der Sendung ist, hat sich bislang nicht persönlich zu den Auswirkungen der Brände auf ihre Show geäußert.

Getty Images Heidi Klum im September 2024

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum mit den "Germany's Next Topmodel"-Finalisten 2024

