Seltene Fotos: So groß ist Sandy Möllings Sohn Jayden schon!

Sandy Mölling (43) besuchte am Freitag die Premiere der Festspiele in Bad Hersfeld. Zu der Veranstaltung nahm sie ihren Sohn Jayden mit und bot der Menge einen seltenen Anblick! Gemeinsam posierte das Duo vor den Fotografen und strahlte über beide Ohren. Das ist auf Bildern zu sehen, die unter anderem Bild vorliegen. Vor allem eines fällt auf: Der 15-Jährige ist ziemlich in die Höhe geschossen und bereits größer als seine Mama.

Gegenüber dem Boulevardmagazin verrät die 43-Jährige, dass sie den Teenager bereits damals mit auf das Event brachte und mit ihm einen Auftritt hatte. "Er ist jetzt 15. Vor acht Jahren stand er hier mit mir als kleiner Räuber auf der Bühne!", erinnert sich die stolze Mutter. Mit ihrer Familie lebt das No Angels-Mitglied bereits seit neun Jahren in den USA. In den Sommermonaten verbringt sie jedoch einige Wochen in Deutschland.

Neben Jayden ist Sandy Mutter eines zweiten Sohns namens Noah. Vor allem damals teilte die Musikerin regelmäßige Einblicke in den Alltag mit ihren Jungs. Unter anderem meldete die Beauty sich am vierten Geburtstag ihres Kleinen auf Instagram und präsentierte stolz die allererste Feier ihres Wonneproppens. "Noah hatte heute seine erste Kindergeburtstagsparty. Er ist schon so groß! Die Zeit vergeht wie im Flug!", kommentierte Sandy ihren Beitrag.

Getty Images Sandy Mölling, Sängerin

Instagram / sandymoelling Sandy Mölling, Sohn Noah und Partner Nasri Atweh, im Jahr 2019

