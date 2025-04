Aus Angst: Sandy Mölling will nach Deutschland zurückkehren

Sandy Mölling (44) krempelt ihr Leben um – jedoch nicht aus freien Stücken. Die No Angels-Bekanntheit lebt seit 2015 in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort zieht sie auch ihre beiden Söhne Jayden und Noah groß. Doch nach rund einem Jahrzehnt sieht Sandy in dem gespaltenen Land keine Zukunft mehr für sich und ihre Kids und möchte ihre Auswanderung nun gerne rückgängig machen. "Ich habe natürlich Angst, denn wir werden wieder zurück nach Deutschland kommen, weil ich meine Kinder mit keinem guten Gewissen hier großziehen kann", schildert sie auf Instagram. Grund dafür seien sich häufende, rassistisch-motivierte Vorfälle.

Ihr älterer Sohn Jayden durchlief in Deutschland noch den Kindergarten und die Grundschule, bevor er mit seiner Mutter auswanderte. Dort habe der 16-Jährige nie Ausgrenzung wegen seiner Hautfarbe erlebt. Sandy betont: "Für ihn war das nie ein Thema. Ein richtiges Thema ist es hier in Amerika geworden." Ihr jüngerer Sohn Noah habe es hingegen im Alltag in den USA einfacher. "Er würde als deutscher Junge durchgehen, da würde keiner etwas zu sagen", meint sie. So oder so – die Entscheidung, nach Deutschland zurückzukehren, scheint für die Sängerin bereits festzustehen.

Schon vor einigen Jahren äußerte Sandy Zweifel an der Sicherheit in ihrer Wahlheimat. "Traurig wird es dann, wenn man seinem Sohn erklären muss: 'Du musst, wenn du groß bist, darauf achten, wie du dich bewegst und benimmst, wenn du in deinem Auto angehalten wirst'", erzählte sie schon 2020 gegenüber RTL. Ursprünglich brachte sie die Liebe in die Staaten: 2009 traf sie den kanadischen Songwriter Nasri Atweh. Nach einigen Jahren Fernbeziehung zogen die Turteltauben 2015 gemeinsam nach Los Angeles.

Sandy Mölling und ihr Sohn Jayden im April 2018

Nasri Atweh und Sandy Mölling mit Noah und Jayden, September 2020

