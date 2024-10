Implantate entfernt: Nadja Benaissa lebt endlich schmerzfrei

Nadja Benaissa (42), Sängerin und ehemaliges Mitglied der Popgruppe No Angels, hat nach langer Leidenszeit einen wichtigen Schritt in ihrem Leben gemacht: Vor acht Monaten ließ sie sich ihre Brustimplantate entfernen. Beim Polyton Musikpreis in Berlin sprach sie mit RTL erstmals ausführlich über diese Entscheidung und die herausfordernden Monate danach. "Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe", sagte Nadja. Die Jahre zuvor waren von Schmerzen und Unwohlsein geprägt, doch nun kann sie endlich wieder nach vorne blicken.

Die Operation verlief allerdings komplizierter als gedacht. "Es war eine schmerzhafte Zeit. Es war doch ein großer, komplizierter Eingriff mit vielen Komplikationen", berichtete sie offen. Nach der OP war Nadja körperlich zunächst stark eingeschränkt, das Training war unmöglich und sie litt unter starken Schmerzen. "Ich war mental und körperlich ziemlich down", gestand sie. Doch mit viel Geduld und Unterstützung hat sie sich zurückgekämpft. "Ich bin so froh, dass dieses Zeug aus meinem Körper raus ist", betonte Nadja erleichtert.

Vor rund 20 Jahren hatte Nadja sich für die Brustvergrößerung entschieden, eine Wahl, die sie nun kritisch hinterfragt. Die permanenten Schmerzen beeinträchtigten nicht nur ihren Alltag, sondern auch ihre Karriere als Musikerin. "Ich hoffe so sehr, dass Frauen ihre Natürlichkeit lieben und sie zelebrieren", appellierte sie an alle Frauen. Besonders wichtig ist ihr, diese Botschaft an ihre Tochter weiterzugeben, die inzwischen Mitte 20 ist. "Ich rate ihr dringend von Schönheitsoperationen ab", erzählte Nadja. Doch ihre Tochter scheint das gar nicht zu brauchen: "Ich glaube, ich bin auch ein abschreckendes Beispiel", schmunzelte sie.

