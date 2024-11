"Haben Ja gesagt": Sie initiierte das No-Angels-Comeback

Im Jahr 2021 fand sich die erfolgreichste deutsche Girlband aller Zeiten, die No Angels, nach fast 20 Jahren wieder zusammen und ließ das Herz vieler Fans höherschlagen. Die Girlgroup wurde durch die Castingshow Popstars bekannt und legte eine beeindruckende Karriere hin – bis heute. Und das, obwohl sie sich erstmals 2003 aufgelöst hatten. Mittlerweile stehen die Mädels wieder gemeinsam auf der Bühne. Doch wie kam das Comeback damals eigentlich zustande? Der Grund war Bandmitglied Lucy Diakovska (48). Im Gespräch mit Promiflash auf den Bunte New Faces Awards erinnert sich ihre Kollegin Nadja Benaissa (42) an einen Anruf von Lucy zurück, in dem sie ein Comeback vorschlug: "Ich habe eine Nacht darüber geschlafen und dann gesagt: 'Ja, okay, würde ich machen.'"

Was Nadja zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste: Alle anderen Girls hatten damals schon zugesagt. "Du warst die Letzte, die ich gefragt habe, alle anderen haben schon 'Ja' gesagt", verriet ihr Lucy daraufhin. Alle, außer Vanessa Petruo (45), die beim Comeback 2021 nicht dabei war. Auf Instagram gab sie damals als Grund an, dass sich die Frauen auseinander gelebt hätten. Es bestünden jedoch keine Streitigkeiten. 2021 feierten sie nicht ihr erstes Comeback – schon 2007 gab es eine Reunion, die bis 2014 anhielt.

Schon bald geht es für die vier Sängerinnen wieder auf die Bühne. Worauf können sich die Fans denn freuen? "Auf das, worauf sie sich immer freuen können. Eine tolle Show mit tollem Gesang, tollem Tanz, tollen Songs, guter Stimmung. Wir haben fantastische Fans, so viel Liebe, so viel Toleranz. Wir freuen uns wahnsinnig, dann wieder auf der Bühne zu stehen und für unsere Fans zu spielen", gab Nadja im Promiflash-Interview Einblicke in die kommende Zeit.

Instagram / lucydiakovska Lucy Diakovska, Sängerin

Getty Images Nadja Benaissa auf dem BUNTE New Faces Award im Oktober 2024

