Sandy Mölling ergattert Hauptrolle im "Die Päpstin"-Musical

Sandy Mölling (43), bekannt als Mitglied der erfolgreichen Band No Angels, hat die Hauptrolle in einem Musical ergattert. Wie Bild berichtet, wird die Sängerin im kommenden Sommer 2025 die Hauptrolle im Musical "Die Päpstin" in Fulda übernehmen und dafür erstmals am 13. Juni auf der Bühne des Schlosstheaters stehen. "Ich freue mich sehr auf diese spannende Herausforderung", äußerte Sandy gegenüber dem Veranstalter.

Laut Bild ist Sandy bereit für ihren neuen Wirkungsort. Sie sagte: "Ich war schon in diesem Jahr zu Gast in Fulda, um mir 'Die Päpstin' anzuschauen, und freue mich, bald viel Zeit in dieser schönen Stadt zu verbringen." Komponist Dennis Martin ist begeistert von der neuen Besetzung: "Ich habe Sandy bereits in einigen Musicalproduktionen gesehen. Abgesehen davon, dass sie eine tolle und technisch sehr versierte Sängerin ist, hat mich auch ihr Schauspiel absolut überzeugt." Für ihn sei sie die ideale Besetzung für die anspruchsvolle Rolle.

Es verspricht, ein arbeitsintensives Jahr für Sandy zu werden. Denn neben ihrer Musicalrolle in "Die Päpstin" geht sie mit den No Angels auf Tournee zum 25-jährigen Bandjubiläum. Aufgrund der Überschneidung mit der Tournee wird Sandy deshalb nur bei 30 der insgesamt 42 Vorstellungen von "Die Päpstin" mitwirken können. Für Sandy ist es das erste Engagement in Fulda, doch sie ist keine Unbekannte in der Musicalszene. In der Vergangenheit stand sie in Produktionen wie "Chicago" oder "My Fair Lady" auf der Bühne.

Anzeige Anzeige

Christian Hofer/Getty Images Sandy Mölling, ehemalige No Angels-Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Die No Angels

Anzeige Anzeige