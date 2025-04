No-Angels-Star Sandy Mölling besorgt wegen "Die Verräter"

Sandy Mölling (43), bekannt als Sängerin der Kultband No Angels, steht vor einer aufregenden Herausforderung: Sie nimmt an der neuen Staffel der RTL-Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! teil. Dabei wird es für die 43-Jährige besonders knifflig, denn das Spiel basiert auf Täuschung und Heimlichtuerei – Eigenschaften, die Sandy nicht unbedingt mit sich selbst verbindet. Wie sie im Gespräch mit RTL verrät, ist vor allem die anfängliche Unsicherheit für sie belastend: "Das Nichtwissen, wer ich bin, was meine Rolle ist, macht mich kribbelig." Zu den TV-Kollegen, die sie bereits als potenzielle Verräter ins Visier genommen hat, gehören Joachim Llambi (60) und Timon Krause (30).

"Die Verräter" startet am 29. April um 20:15 Uhr mit der dritten Staffel – die insgesamt sechs Folgen werden jeden Dienstag ausgestrahlt. Im Kern des Formats geht es darum, in einer Gruppe von Loyalen und Verrätern herauszufinden, wer wen täuscht, um sich den Sieg zu sichern. Obwohl Sandy als Musical-Darstellerin an die große Bühne und Rollenwechsel gewöhnt ist, stellt das Konzept für sie eine psychologische Hürde dar. "Ich sehe immer mehr Gutes als Schlechtes", gesteht die Sängerin, gleichzeitig sei ihr jedoch klar, dass "nicht jeder es gut mit einem meint". Dieser Mix aus Vertrauen und Misstrauen dürfte die Stimmung in der Show nachhaltig prägen und für spannende Dynamiken sorgen.

Sandy ist eher für ihre offene und freundliche Art bekannt, das hat sie zu einem Publikumsliebling gemacht. Nach ihrer Zeit bei den No Angels hat sie sich als Musical-Star und Solo-Künstlerin einen Namen gemacht. Sie lebt inzwischen mit ihrer Familie in Kalifornien und pendelt für Projekte wie "Die Verräter" zurück nach Deutschland. Ihren Fans gibt sie immer wieder kleine Einblicke in ihr Familienleben und ihre Werte, zu denen Vertrauen und Ehrlichkeit eine wichtige Rolle spielen – Eigenschaften, die sie in der Show auf eine harte Probe stellen könnten. Doch genau diese Balance zwischen Misstrauen und Teamgeist dürfte die Sängerin auch für ein breites TV-Publikum so faszinierend machen.

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Sonja Zietlow, Moderatorin von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Der "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Cast der dritten Staffel

Anzeige Anzeige