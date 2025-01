Sandy Mölling kann aufatmen: L.A.-Brände verschonen ihr Haus

Sandy Mölling (43) meldet sich mit einem Update zu den schrecklichen Bränden in Los Angeles. Die Ex-No Angels-Sängerin lebt seit 2019 in der kalifornischen Stadt – und auch ihr Zuhause ist umringt von den Flammen. Auf Instagram gibt die Musikerin aber vorerst Entwarnung. "Uns geht's gut. Das Feuer konnte zurückgedrängt werden – in den Berg, wo keine Häuser stehen", führt sie aus und merkt an: "Letzte Nacht war die erste Nacht, in der wir schlafen konnten."

Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Haus der 43-Jährigen und ihrer Familie glücklicherweise verschont geblieben. Dennoch ist die Angst, dass sich das Feuer ausbreiten könnte, noch nicht vorbei. "Der Wind kommt gerade wieder so ein bisschen auf, ich hoffe, er dreht nicht wieder", erklärt Sandy und ergänzt: "Wir sitzen hier nach wie vor auf gepackten Koffern." Sie will Betroffenen nun in dieser schweren Zeit beistehen und helfen, so gut sie kann: "Man ist natürlich mit den Gedanken bei den Leuten, die alles verloren haben. Jetzt heißt es Kraft schöpfen, um auch richtig anpacken zu können – zu gucken, wo wird was gebraucht, wo werden Hände gebraucht, wo kann man etwas tun..."

Sandy lebt mit ihrem Ehemann Nasri Atweh (44), dem gemeinsamen Sohn Jayden sowie ihrem Sohn aus einer früheren Beziehung, Noah, gemeinsam in Los Angeles. Schon vor fast zehn Jahren machte sich die Popstars-Gewinnerin in die Vereinigten Staaten auf und fand dort ihre neue Heimat. Dennoch hat sie Deutschland nicht komplett den Rücken gekehrt: Jedes Jahr kommt Sandy für ein paar Wochen im Sommer zurück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Mölling, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sandymoelling Nasri Atweh und Sandy Mölling mit Noah und Jayden, September 2020