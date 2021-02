Da sind die No Angels-Fans sicherlich ganz aus dem Häuschen! Schon im Januar machten erste Gerüchte die Runde, dass die allererste Popstars-Band ein großes Comeback feiern würde. Jetzt ist tatsächlich klar: Nach der Trennung 2014 arbeiten Sandy Mölling (39), Lucy Diakovska (44), Jessica Wahls (44) und Nadja Benaissa (38) wieder zusammen an neuer Musik – nur Vanessa Petruo (41) fehlt bei der Mega-Reunion. Nach wochenlanger Geheimniskrämerei melden sich die Girls nun endlich offiziell zurück und zwar mit der Neuauflage ihres ersten großen Hits.

Seit heute ist eine brandneue Version von "Daylight In Your Eyes" auf sämtlichen Streamingdiensten erhältlich. Die neue Aufnahme trägt den Beititel "Celebration Version" und wartet mit ein paar neuen Partybeats auf. Obwohl ihr gemeinsamer Song schon im Kasten ist, haben sich Lucy und Co. bisher noch nicht persönlich gesehen. Aufgrund der aktuellen Situation hat jede der vier ihren Part alleine eingesungen. "Wir sind jetzt alle in Deutschland. Lucy und Sandy noch in Quarantäne, damit alles coronakonform ist. Denn wir werden uns garantiert in die Arme nehmen, anders geht es gar nicht nach einer so langen Zeit", erzählt Jessica im Interview beim Radiosender MDR Jump.

Was die Fans der Band noch mehr freuen dürfte: Auf den Song soll bald sogar ein passendes Musikvideo folgen. Dann werde er noch einmal neu aufgenommen – zusammen mit allen Beteiligten. Und folgen danach noch weitere Projekte? "Wir drehen erst mal ein Video für 'Daylight' und ich glaube, dann werden wir uns hinsetzen und schauen, ob und wie die Reise weitergeht", erzählt Lucy – es bleibt also vorerst spannend.

Wenzel, Georg / Action Press Jessica Wahls, Sängerin

Getty Images Die No-Angels-Stars Nadja, Lucy, Sandy und Jessica, 2007

Getty Images Sängerin Lucy Diakovska

