Maren Wolfs (29) Körper hat Unglaubliches geleistet! Im August 2020 hat die YouTuberin gemeinsam mit ihrem Mann Tobias Wolf ihr erstes Kind bekommen – den kleinen Lyan. Vor und auch nach der Geburt ging sie stets offen mit ihrem Gewicht um: So hat die Mama in der Schwangerschaft rund 29 Kilo zugenommen. Im Promiflash-Interview verriet Maren jetzt, wie es heute um ihren After-Baby-Body steht und ob sie zufrieden mit sich ist!

"Ich habe 24 Kilo jetzt schon abgenommen von den fast 30. Bisschen ist noch zu tun, wenn ich möchte – das möchte ich auch", erzählte die 28-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Weiter berichtete Maren: "Ich habe Dehnungsstreifen. Meine Haut ist nicht gerade die straffste." Dennoch will die junge Mutter klarstellen: "Das Wichtigste ist, dass man sich nicht unter Druck setzt. Ich habe meinen Körper ganz anders lieben und schätzen gelernt, weil er so was Krasses geleistet hat."

Maren ist ihre Baby-Pfunde zu einem Großteil wieder los – wie sieht es denn mit der Rückbildung ihres Körpers aus? "Ich versuche in meinen Alltag ab und zu ein bisschen Sport einfließen zu lassen. Aber Rückbildung habe ich bis auf ein, zwei Mal nicht gemacht", gab Maren zu. "Aber das merke ich auch leider ein bisschen: Mein Rücken hat gelitten unter der Schwangerschaft." Ihr Ziel für die kommenden Wochen: "Ich versuche, aktiver zu werden. [...] Ich achte, worauf ich esse und der Rest kommt von alleine."

Instagram / marenwolf Maren Wolf im August 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

