Romina Brennecke (24) ist wieder in festen Händen! 2017 kämpfte die Baden-Württembergerin bei Germany's next Topmodel für ihren großen Traum vom Modeln und schaffte es sogar bis ins Finale. Auch heute ist sie noch als Model aktiv – ihr Fokus liegt allerdings auf ihrem Studium. Darüber hinaus scheint aber auch in ihrem Privatleben alles ziemlich rund zu laufen: Romina ist seit Kurzem wieder verliebt!

Im Promiflash-Interview verriet die Mode-Management-Studentin: "Ich bin frisch in einer Beziehung, aber da muss man erst mal schauen, wie das funktioniert. Man muss sich kennenlernen. Aber das hat auch geklappt." Zeigen möchte sie ihren Freund zunächst aber nicht – vor allem, weil er ein bodenständiger Mann sei, der nicht viel mit der Öffentlichkeit zu tun haben wolle. Dennoch ließ sich Romina ein paar Details über ihren Liebsten entlocken: Er ist etwas älter als sie und kommt aus ihrer Gegend. Kennengelernt haben sich die beiden schon vor mehreren Jahren. "Ich habe den ersten Schritt gemacht, um mit ihm regelmäßig in Kontakt zu kommen, aber er hat dann trotzdem gefragt, ob man sich mal trifft und dann ging es die ganze Zeit schon jetzt von ihm aus", erklärte die 24-Jährige.

Romina und ihr Freund haben sogar schon gemeinsame Zukunftspläne. Wenn es weiterhin so gut läuft, können sie sich durchaus vorstellen, zusammenzuziehen. Die Kinderplanung hat dagegen noch etwas Zeit. "Ich weiß, dass ich spät Mama werde. Das war schon immer irgendwie klar, dass ich da erst in Richtung 30 dran denke, weil ich mich davor einfach beruflich festigen möchte", stellte die Laufstegschönheit klar.

Anzeige

Instagram / rominabrnck Romina Brennecke im April 2021 in Heidelberg

Anzeige

Instagram / rominabrnck Romina Brennecke, Model

Anzeige

Instagram / rominabrnck Romina Brennecke, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de