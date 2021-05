Wie hoch ist der Druck wirklich? Wie die gesamte Laufstegbranche stehen auch die Girls bei Germany's next Topmodel unter dem Verdacht, eine gesunde Lebensweise ihrem Traumberuf zu opfern. Romina Brennecke (24) kennt beide Welten: Die frisch verliebte Brünette modelte bereits als Teenager und schaffte es 2017 bis ins Finale der Castingshow. Im Gespräch mit Promiflash hat sie jetzt von ihren Erlebnissen berichtet und betonte, dass es dort ziemlich entspannt zugehe.

Nach ihrer Erfahrung achten die Modelagenturen sehr streng auf die Einhaltung bestimmter Maße, weswegen sie ihren gesamten Alltag dem Modeln unterworfen habe, berichtete Romina im Promiflash-Interview. Sie habe fünfmal in der Woche Sport gemacht und sich sehr bewusst ernährt. Bei "Germany's next Topmodel" sei der Umgang mit der Thematik hingegen eher entspannt gewesen: "Da wurde gar nicht gesagt: 'Du musst ein bisschen abnehmen!' Es waren eher alle froh, wenn man sich normal verhält. Ich war schon sehr überrascht, dass es dort so locker war."

Außerhalb der Show aber sei der Druck ein ganz anderer gewesen, erklärte Romina: "Da wurde regelmäßig gemessen und gerade vor Fashion-Shows war es schon immer sehr wichtig, dass man perfekt in shape ist." Mit immer mehr erfolgreichen Curvy-Models könnte sich die Branche in eine bessere Richtung entwickeln, sagte die 24-Jährige abschließend.

Instagram / rominabrnck Romina Brennecke, Model

ProSieben Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Moderatorin

Instagram / rominabrnck Romina Brennecke im April 2021 in Heidelberg

