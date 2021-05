Auf diese Bilder haben die Fans lange gewartet! Eigentlich sollte "Venom 2: Let There Be Carnage" schon im vergangenen Jahr in die Kinos kommen, der Start wurde allerdings verschoben. Auch im zweiten Teil der Marvel-Comic-Verfilmung schlüpft Tom Hardy (43) in die Rolle des Journalisten Eddie Brock, der von dem außerirdischen Symbionten Venom befallen ist. Nun gibt es einen ersten Trailer zu "Venom 2", und der offenbart einige düstere Szenen.

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Sony Pictures Entertainment können die Zuschauer bereits einen ersten Eindruck von Eddie Brock und seinem nächsten Abenteuer mit Venom bekommen – und das wird ganz schön finster und blutig. Schon der Titel "Carnage" verrät: Hier gibt es viel Gemetzel – aber es ist auch der Name eines anderen außerirdischen Parasiten, der Venoms tödlicher Gegenspieler ist. Carnage verbindet sich mit dem psychopathischen Serienkiller Cletus Kasady, gespielt von Woody Harrelson (59).

Doch Eddie und sein außerirdischer Freund müssen sich nicht nur mit Carnage herumschlagen. Naomi Harris soll die Rolle von Frances Louise alias Shriek spielen. Im Comic hat die Figur Schallkräfte, wird allerdings auch von einem Parasiten befallen. Außerdem soll sie eine Romanze mit Carnage beginnen und so zu dessen Partnerin werden. Der Film wird voraussichtlich am 21. Oktober 2021 in den deutschen Kinos anlaufen.

Getty Images Woody Harrelson, Schauspieler

Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH Eine Szene aus "Venom 2: Let There Be Carnage"

Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH Eine Szene aus "Venom 2: Let There Be Carnage"

