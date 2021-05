Rebecca Mir (29) verzückt ihre Fans mit einem zuckersüßen Schnappschuss. Nachdem das Model und Profitänzer Massimo Sinató (40) lange der Geburt ihres ersten Kindes entgegengefiebert hatten, war es im April endlich so weit: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. Mit Baby-Content hielt sich die frischgebackene Mutter bisher zurück – doch nun teilt sie ein Bild, bei dem ihre Follower einen kleinen Blick auf ihren Spross erhaschen können.

Am vergangenen Sonntag wurde Muttertag gefeiert – zu diesem Anlass postete Rebecca auf Instagram die erste Baby-Aufnahme seit der Geburtsverkündung. Ihr Wonneproppen liegt neben ihr, zu sehen sind aber nur die winzigen Füßchen und Beine des Kleinen. "Der erste Muttertag. Ein wunderschönes Gefühl, Mama zu sein", schwärmt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin.

Ansonsten gab Rebecca bisher kaum Einblicke in ihren neuen Alltag als dreiköpfige Familie. Allerdings deutete sie vor wenigen Wochen in einem Post an, in ihrer Rolle als Mutter mit durchaus weniger Schlaf zurechtkommen zu müssen. "Mein Tagtraum: ein Bett mit ganz viel Schlaf", schrieb sie.

Instagram / massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató im September 2020

Instagram / rebeccamir Screenshot von Rebecca Mirs Babynews

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Moderatorin

